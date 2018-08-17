Spor Fenerbahçe'ye Malatya'da Coşkulu Karşılama - Hd
Spor Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılamaTaha AYHAN MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
Spor Fenerbahçe'ye Malatya'da coşkulu karşılama
Taha AYHAN MALATYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla saat 21.30'da Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Özellikle Volkan Demirel'e destek tezahüratlarında bulunan taraftarlar, meşale yakıp futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.