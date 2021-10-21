Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları - Haberler Spor
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Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

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Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları sona erdi. Gecenin öne çıkan karşılaşmasında Manchester United 2 farklı geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille ise evinde Sevilla'yla golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini sürdürdü. Chelsea, grubunun güçsüz ekibi Malmö karşısında 4-0'lık rahat bir galibiyet alırken puanını 6'ya yükseltti ve Zenit'i tek golle geçen 9 puanlı Juventus'un ardından 2. sıraya yerleşti.

Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Gecenin öne çıkan F Grubu maçında Manchester United, sahasında Atalanta'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ise sahasında Sevilla'yla golsüz berabere kalarak Devler Ligi'nde galibiyet hasretini sürdürdü.

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Marcus Rashford, 75. dakikada Harry Maguire ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Konuk takımın gollerini 15. dakikada Mario Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral kaydetti. Atalanta kariyerindeki ilk golünü atan milli futbolcu Merih Demiral, sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıktı. Bu sonuçla Manchester United 6 puana ulaştı, Atalanta 4 puanda kaldı.

G Grubu'nda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in görev yaptığı maçta Lille, evinde Sevilla karşısında 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Bu sonucun ardından Sevilla 3, Lille 2 puana ulaştı. Son şampiyon Chelsea ise H Grubu'nda Malmö'yü 9. dakikada Andreas Christensen, 21 ve 57. dakikalarda penaltıdan Jorginho, 48. dakikada Kai Havertz'in kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti. Chelsea'nin 6 puana çıktığı grupta Malmö'nün puanı bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'inde 3. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge-Manchester City: 1-5

PSG-Leipzig: 3-2

Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Atletico Madrid- Liverpool : 2-3

Porto- Milan : 1-0

Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Beşiktaş-Borussia Dortmund: 4-0

Ajax-Borussia Dortmund: 4-0

Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 0-5

Inter-Sheriff : 3-1

Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Barcelona-Dinamo Kiev: 1-0

Benfica-Bayern Münih: 0-4

Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Manchester United-Atalanta: 3-2

Young Boys-Villarreal: 1-4

Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Salzburg-Wolfsburg: 3-1

Lille-Sevilla: 0-0

Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Zenit- Juventus : 0-1

Chelsea-Malmö: 4-0

Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları
Haberler.com - Spor Haberleri
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