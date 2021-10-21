Bizim çocuklar galibiyete hasret kaldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nin E, F, G ve H gruplarında üçüncü hafta maçları sona erdi. Gecenin öne çıkan F Grubu maçında Manchester United, sahasında Atalanta'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 yendi. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ise sahasında Sevilla'yla golsüz berabere kalarak Devler Ligi'nde galibiyet hasretini sürdürdü.

MERİH DEMİRAL, ATALANTA KARİYERİNDE İLK GOLÜNÜ ATTI

Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Marcus Rashford, 75. dakikada Harry Maguire ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo attı. Konuk takımın gollerini 15. dakikada Mario Pasalic ve 29. dakikada Merih Demiral kaydetti. Atalanta kariyerindeki ilk golünü atan milli futbolcu Merih Demiral, sakatlanarak ikinci yarıda oyundan çıktı. Bu sonuçla Manchester United 6 puana ulaştı, Atalanta 4 puanda kaldı.

CHELSEA'DEN RAHAT GALİBİYET

G Grubu'nda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in görev yaptığı maçta Lille, evinde Sevilla karşısında 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Bu sonucun ardından Sevilla 3, Lille 2 puana ulaştı. Son şampiyon Chelsea ise H Grubu'nda Malmö'yü 9. dakikada Andreas Christensen, 21 ve 57. dakikalarda penaltıdan Jorginho, 48. dakikada Kai Havertz'in kaydettiği gollerle 4-0 mağlup etti. Chelsea'nin 6 puana çıktığı grupta Malmö'nün puanı bulunmuyor.

Şampiyonlar Ligi'inde 3. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Club Brugge-Manchester City: 1-5

PSG-Leipzig: 3-2

B GRUBU

Atletico Madrid- Liverpool : 2-3

Porto- Milan : 1-0

C GRUBU

Beşiktaş-Borussia Dortmund: 4-0

Ajax-Borussia Dortmund: 4-0

D GRUBU

Shakhtar Donetsk-Real Madrid: 0-5

Inter-Sheriff : 3-1

E GRUBU

Barcelona-Dinamo Kiev: 1-0

Benfica-Bayern Münih: 0-4

F GRUBU

Manchester United-Atalanta: 3-2

Young Boys-Villarreal: 1-4

G GRUBU

Salzburg-Wolfsburg: 3-1

Lille-Sevilla: 0-0

H GRUBU

Zenit- Juventus : 0-1

Chelsea-Malmö: 4-0

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