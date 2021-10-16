Beşiktaş'ta sakatlar iyileşti ama oyun iyileşmedi

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Başakşehir maçında sadece 20 dakika iyi oyun vardı

Sporting Lizbon maçı çok kritik

Ali DANAŞ - -

Sezona adeta rüya kadro kurarak başlayan ve hem Süper Lig, hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Beşiktaş, ligde iddialı olsa da Avrupa'da şu ana kadar istediğini alabilmiş değil.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Sporting Lizbon karşısında Ersin haricinde tamamen yabancılardan oluşan Rosier-Welinton-Vida-N'Sakala-Josef-Ghezzal-Pjanic-Teixeria-Larin-Batshuayi onbirinden oluşan ideal kadrosunu sahaya sürmesi bekleniyor.