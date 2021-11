A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular 2'de 2 istiyor

-Tolga Geçim: 2 tane çok önemli maç oynayacağız

-Buğrahan Tuncer: İyi bir mücadele gösterip galibiyet almak istiyoruz

Milli takıma çağrılan her oyuncunun çok kaliteli olduğunu belirten Güven, "Burada olan her oyuncu çok kaliteli, kadroya her çağrılan kişi çok kaliteli, staffımız çok kaliteli. Ne olursa olsun, kim gelirse gelsin en iyi şekilde mücadelemizi verip, iki maçı da alacağımıza yüzde 100 inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.