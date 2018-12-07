SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 10 Aralık 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İttifak Holding AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabul

etmelerinin yasaklanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul İttifak Holding AŞ pay piyasasında 21 Kasım 2018 - 4 Aralık 2018 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 10 Aralık 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere 6 ay süre ile yatırım kuruluşlarının müşterilerinden İttifak Holding AŞ pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasını ve 4 kişi hakkında 10 Aralık 2018 tarihli

işlemlerden başlamak üzere 6 ay süreyle borsalarda geçici işlem yasağı getirilmesini kararlaştırdı.