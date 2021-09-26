SPD'nin şansölye adayı Scholz, Alman halkının kendisini başbakan görmek istediğini söyledi - Haberler
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SPD'nin şansölye adayı Scholz, Alman halkının kendisini başbakan görmek istediğini söyledi

AA / Cüneyt Karadağ - Haberler | Güncel
SPD'nin şansölye adayı Scholz, Alman halkının kendisini başbakan görmek istediğini söyledi

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirterek Alman halkının başbakan olarak kendisini görmek istediğini ifade etti.

Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirterek Alman halkının başbakan olarak kendisini görmek istediğini ifade etti.

Scholz, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz'u görmek istiyor." dedi.

SPD'nin şansölye adayı Scholz, seçim sonuçlarını "büyük bir başarı" olarak nitelendirerek, seçmenlerin seçim sonucuyla açıkça "hükümet değişikliği" istediklerini kaydetti.

400 bin SPD üyesine son birkaç haftadaki yüksek destekleri için teşekkür eden Scholz, seçimde nihai sonucu bekleyeceklerini vurguladı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri
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