Soylu: "Dünyanın Her Noktasına Ulaşabilecek Bir Doğu ve Güneydoğu Var"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskidendi o Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi, geri kalmışlığı. Birilerinin bizi sadece itmeye çalıştığı ideolojik kör bir bataklık değil, tam tersi, hayatı gören, hayata bakan, dünyanın her noktasına ulaşabilecek bir Doğu ve Güneydoğu var." dedi.

Bakan Soylu, beraberinde Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde incelemelerde bulundu.

Merkezle ilgili Vali Yaman'dan bilgi alan Soylu, sohbet ettiği gençlere tavsiyelerde bulundu.

Mardin'in bir arada yaşam kültürünün en güzel örneği olduğunu aktaran Soylu, Avrupa'nın yükselen bir ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu toprakların medeniyetlerin doğumhanesi ve beşiği olduğunu belirten Soylu, "Bu coğrafya iki şeyi kaldırmaz. Biri zayıflığı, ikincisi de tembelliği. Onun için çok çalışmak zorundayız. Size çok itimat ediyor ve güveniyoruz. Özünüzü keşfedin." ifadelerini kullandı.

Başak Radyo'nun canlı yayına katıldı

Daha sonra Bakan Soylu, Kızıltepe ilçesinde İçişleri Bakanlığı tarafından kurulan ve TRT'nin de eğitim ve teknik destek verdiği Başak Radyo'nun ilk canlı yayınına katıldı. Yayında Soylu, Ayten Alpman'ın "Memleketim" şarkısına eşlik etti, doğuştan albino ve görme engelli 16 yaşındaki sunucu Kübra Adın'ın sorularını yanıtladı.

Yayında eğitim hayatını anlatan Soylu, ilkokula İstanbul'da başladığını, karne günlerini heyecanla beklediklerini kaydederek, anılarını aktardı.

Sunucu Adın'ın Karadeniz'i anlatması istemesi üzerine Soylu, Karadeniz'in yanında Türkiye'nin her bir yanının çok güzel olduğunu dile getirdi.

Geçmişte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun geri kalmışlığının eksikliğini hep dert ettiklerini aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Buranın makus talihini kırmak mümkün değil. Okul, öğretmen, doktor, üniversite, havalimanı, iş yok. Bütün bunları duyduğumuzda çok üzülürdük. Bütün bunlarla ilgili bugün bambaşka bir noktadayız. Bugün Mardin'de olduğu gibi her ilde havalimanı var. Bir taraftan kültür sanatla ilgilenen gençler bir taraftan spor salonlarında spor yapan gençler. Eskidendi o Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi, geri kalmışlığı. Şimdi köylere kadar yollarımız asfalt. Şimdi her hastanede doktor ve hemşire var. Öğretmenlerimiz bilgi ve birikimleriyle okullarda çocuklarımızla buluşuyor. Doğu ve Güneydoğu'nun her noktasında üniversitelerimiz var. Bütün bunların ötesinde birilerinin bizi sadece itmeye çalıştığı ideolojik kör bir bataklık değil, tam tersi, hayatı gören, hayata bakan, dünyanın her noktasına ulaşabilecek bir Doğu ve Güneydoğu var. Kendi ölçeğinde batının herhangi bir ilçesinden hiçbir şekilde geri kalmayan bir doku ve Güneydoğu tablosu var. Bu, 21. yüzyılın Türkiye'ye en büyük armağanıdır. "

Bakan Soylu, radyoda müzik eğitim gören gençlerle de bir araya geldi. Kızıltepe Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mehmet Yüzer, Soylu'ya mini radyo hediye etti.

Kaynak: AA