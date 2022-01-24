Sovyetler'in dağılışından 30 yıl sonra yeni nesil ne düşünüyor? - Haberler
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Sovyetler'in dağılışından 30 yıl sonra yeni nesil ne düşünüyor?

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SSCB, 30 yıl önce dağıldı, Sovyetler'e bağlı devletler bağımsızlıklarını kazandı.

SSCB, 30 yıl önce dağıldı, Sovyetler'e bağlı devletler bağımsızlıklarını kazandı. O zamanlar doğmuş olanlar bugün Sovyetler Birliği'nin dağılması hakkında ne düşünüyor? Ukrayna'dan Sergey Sobol ve Gürcistan'dan Irakli Rusadze geleceklerini Avrupa'da görürken, Rus Igor Tishkovetz Rusya'nın en iyi fırsatlara sahip bir ülke olduğuna inanıyor.

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Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Sscb, Güncel, Haber

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