Sosyal medya siteleri, Rusya'nın talebiyle "protesto içeriklerini" silmeye başladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede faaliyet gösteren YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya sitelerinin, gençleri izinsiz protestolara katılmaya teşvik eden içerikleri silmeye başladıklarını açıkladı.