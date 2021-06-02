Sorumsuzlar İzmit Körfezi'ne ve dereye kan kusturdu
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Sorumsuzlar İzmit Körfezi'ne ve dereye kan kusturdu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Güncel

Sorumsuzlar İzmit Körfezi'ne ve dereye kan kusturdu İzmit Körfezi çevre felaketinin eşiğinden döndü Sanayi tesisinin atık suyu dereyi kırmızı renge boyadı Dereyi kirleten firmaya para cezası kesildi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir sanayi sitesinden yağmur suyu hattına karışarak Kilez...

Sorumsuzlar İzmit Körfezi'ne ve dereye kan kusturdu

İzmit Körfezi çevre felaketinin eşiğinden döndü

Sanayi tesisinin atık suyu dereyi kırmızı renge boyadı

Dereyi kirleten firmaya para cezası kesildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir sanayi sitesinden yağmur suyu hattına karışarak Kilez Deresini kırmızıya bürüyen kimyasal atık, İzmit Körfezi'ne indi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, derede ve İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir atık yönetimi firmasından deşarj edilen kimyasal atık su, sabah saatlerinde Kilez Deresi'ni kırmızı renge bürüdü. Dereyi kırmızı renkte gören vatandaşların ihbarı sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. İzmit Körfezi'ne dökülen derenin kırmızı renkli atık su maddenin aktığını belirleyen ekipler olaya müdahale ederek bariyer sistemi kurdu. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Başyiğit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir firmanın yağmur suyu hattından dereye deşarj yaptığını belirledi.

Kırmızı tabaka İzmit Körfezi'ne ulaştı

Olayın ardından Deniz kıyı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kırmızı renkli atık su kirliliğine müdahale edildi. Kirliliğin önlenmesi amacıyla Kilez Deresi'ne kurulan sosis bariyer sistemine rağmen derenin İzmit Körfezi'ne döküldüğü yerde de kırmızı tabaka oluştu. Ekipler kırmızı renkli kimyasal olduğu düşünülen sıvının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürürken, Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ise belirlenen firmaya cezai işlem uyguladı.

"Tüm idari yaptırımların yapılması ile süreç başlayacak"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı olarak, ekiplerimizle sürekli olarak İzmit Körfezi ile ilgili denetimlerimiz söz konusu. Şu an yaptığımız denetimlerde Kirazdere'den kaynaklı bir atık su gördük ve hemen bunun nereden kaynaklandığı ilgili çalışma başlattı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü ile birlikte bu çalışmayı yürüttük. Dere üzerinde faaliyet gösteren bir atık bertaraf merkezinden kaynaklı olduğunu tespit ettik. Bununla ilgili numunelerimizi aldık. Tüm delilleri toplayarak, bununla ilgili tüm idari yaptırımların yapılması ile süreç başlayacak. İdari yaptırımlar uygulanacak. Bu görünen atık su kaynaklı" dedi.

Dereyi ve Körfez'i kırmızı görenler şaşkınlık yaşadı

Kırmızıya bürünen denizi gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak denizi görüntüledi. İHA muhabirine konuşan vatandaşlar, denizi görünce çok şaşırdıklarını ve denizin kirlenmesine sebep olanların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Sorumsuzlar dereye ve İzmit Körfezi'ne kan kusturdu

Öte yandan Kilez Deresi ve İzmit Körfezi'nin dere ağzındaki bölümünde oluşan kırmızı tabaka ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yağmur suyu sitemine karışan atık ile Kilez Deresinin kırmızıya büründüğü, derenin İzmit Körfezi'ne döküldüğü alanda ise kırmızı bir tabaka oluştuğu görünüyor.

Sorumsuzlar İzmit Körfezi'ne ve dereye kan kusturdu
Sorumsuzlar İzmit Körfezi'ne ve dereye kan kusturdu
Sorumsuzlar İzmit Körfezi'ne ve dereye kan kusturdu
Sorumsuzlar İzmit Körfezi'ne ve dereye kan kusturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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