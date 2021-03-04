Şortla çorap olmaz
04.03.2021 08:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:43
Moda dünyasının çok net bir formülü bu. Opak çorapla giyilebilecek şortlar tabii ki var ama o kesinlikle bu stil çerçevesinde değil.Baştan sona yanlış parçaların bir araya gelmesinin kurbanı olmuş Wilma Elles.Beğendiğim tek şey saçları oldu.
Moda dünyasının çok net bir formülü bu. Opak çorapla giyilebilecek şortlar tabii ki var ama o kesinlikle bu stil çerçevesinde değil.
Baştan sona yanlış parçaların bir araya gelmesinin kurbanı olmuş Wilma Elles.
Beğendiğim tek şey saçları oldu.
Kaynak: Hürriyet