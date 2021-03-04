Şortla çorap olmaz

Moda dünyasının çok net bir formülü bu. Opak çorapla giyilebilecek şortlar tabii ki var ama o kesinlikle bu stil çerçevesinde değil.Baştan sona yanlış parçaların bir araya gelmesinin kurbanı olmuş Wilma Elles.Beğendiğim tek şey saçları oldu.