Sonbaharın Türkiye'de en çok yakıştığı adresler

20.09.2019 10:55

Online otobüs ve uçak bileti satışı gerçekleştiren obilet.com seyahatseverler için Türkiye'de kültürün, tarihin, mimarinin ve doğanın sonbahar renkleriyle buluştuğu rotaları paylaştı.



Yaz mevsiminin ardından sakin ve rahat tatil severlerin zamanı sonbahar mevsimi geldi. Sonbahar, en sevdiğiniz kitabı, en sevdiğiniz şarkıları yanınızda götürüp kafa dinleyebileceğiniz, gittiğiniz şehri ılık bir havada sonbahar renkleri ile görebileceğiniz, aileniz ya da arkadaşlarınızda keyifli zaman geçirebileceğiniz seyahatler için şimdi plan yapmanın tam zamanı olarak tanımlanıyor. Bu anlamda seyahat için uçak ya da otobüs biletlerinizi hızlı ve hesaplı bir şekilde almanızı sağlayan obilet.com, sonbahara en çok yakışan seyahat rotalarını derledi.



obilet.com tarafından paylaşılan rotalar şu şekilde;



Şehirden uzak, İstanbul'a yakın



İstanbul'a çok yakın ama şehrin gürültüsünden de bir o kadar uzak rotalar özellikle kısa süreli planlarla şehirden uzaklaşmak isteyenler için hazineler sunuyor. Göksu ve Yeşilçay dereleri arasında yer alan İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Ağva kasabası, doğal plajı ve ormanlarla çevrili atmosferi ile hafta sonu tatili için huzur veren yerler arasında yer alıyor.



Kocaeli'ne bağlı Maşukiye de son yılların popüler tatil rotaları arasında bulunuyor. Adını aşık anlamına gelen maşuktan alan Maşukiye; şelaleleri, organik serpme kahvaltıları, alabalık tesisleri ile sonbahara özel bir deneyim sunuyor.



Doğal dokusu, zeytinlikleri, tarihi ve dünyaca ünlü çinileriyle birçok uygarlığın kalıntılarını günümüze taşıyan İznik de özellikle sonbahar aylarında fotoğraf tutkunları ve tarih meraklıları için en gözde seyahat rotalarından biri olarak öne çıkıyor.



Tarihin peşinde



Hem doğayla buluşmak hem de tarihin izlerinin peşinden gitmek isteyen seyahatseverler için 1987 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren Nemrut Dağı en popüler rotalardan biri. Heybetli heykellerin, metrelerce uzunluktaki kitabelerin yükseldiği Nemrut Dağı, antik kalıntıları keşfetmek ve dünyanın en muhteşem gün doğumuna şahit olmak için sonbaharda keyifle gezilecek lokasyonlar arasında yer alıyor.



Özgün mimarisi, yürürken kendinizi başka bir zamanda hissedeceğiniz sokakları ile Safranbolu da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi destinasyonlar arasında bulunuyor. Safranbolu evlerinin arasında gezerken doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz bu yere, günübirlik ya da hafta sonu seyahatleri için özellikle İstanbul, Ankara ve çevre illerden kısa sürede ulaşılabiliyor.



Cilalı Taş Devri'nden bu yana yerleşim yeri olduğuna inanılan Şanlıurfa, dünyanın en eski mabedinin bulunduğu şehir olma özelliği taşıyor. UNESCO tarafından insanlığın en eski yerleşim yeri kabul edilen Göbeklitepe, artık yerli ve yabancı turistlerin uğrak rotalarından biri haline geldi. Balıklı Göl, Konin Harran Evleri ve tarihi çarşıları ile Şanlıurfa tarih meraklıları için adeta bir açık hava müzesi.



Doğanın eserleri



60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların, milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan Kapadokya, muhteşem doğasıyla gelenleri büyülüyor. Peri Bacaları, balon turları ve etkileyici gün doğumu manzaralarıyla Kapadokya, sonbaharı en güzel yaşatan doğa harikalarından biri olarak öne çıkıyor.



Yeşil ve mavinin birbirini tamamladığı Uzungöl, yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Adını kıyısında bulunduğu gölden alan Uzungöl, muhteşem bitki örtüsüyle sonbahar atmosferini hissetmek için Doğu Karadeniz'deki en popüler rotalar arasında yer alıyor.



Lezzet dolu rotalar



Antep fıstığı, lahmacun, yuvalama, çiğ köfte, baklava ve birçok bol baharatlı nefis yemekleri ve fıstıklı tatlılarıyla seyahatlerinde yemek keyfi yapmak isteyenleri gastronominin başkenti Gaziantep ağırlıyor. Şehir, muazzam yemek kültürünün yanı sıra tarihi mekanlarıyla da her sokakta farklı bir heyecan sunuyor.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok merak edilen şehirlerinden biri olan Mardin hem mutfağıyla büyülüyor hem de kendine özgü mimarisiyle ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. Camileri, medreseleri, türbeleri, kervansarayları ve kiliseleri ile eşsiz Mezopotamya manzarasına hayran bırakan hoşgörü ve medeniyetler şehri Mardin, tarih, kültür ve lezzet yolculuğu için seyahat severleri bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA