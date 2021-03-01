Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz kaçıncı bölümde? FOX Son Yaz 9. bölüm full izle!

Son Yaz son bölüm izle! Son Yaz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz kaçıncı bölümde? FOX Son Yaz 9. bölüm full izle! Son Yaz Akgün!

Son Yaz dizisi her hafta Cuma günleri 20:00'da FOX TV'de yayınlanmaktadır. Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz kaçıncı bölümde? FOX Son Yaz 9. bölüm full izle!

SON YAZ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

9. bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Son Yaz bitiyor mu? Son Yaz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Yaz kaçıncı bölümde? FOX Son Yaz 9. bölüm full izle!

SON YAZ 9. BÖLÜM İZLE! SON YAZ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Selim, Akgün'ün ihanetini öğrendikten sonra Akgün'ün hayatını cehenneme çevirmeye karar verir. Köstebeklikten tutuklayamayacak olsa bile adam yaralamadan mahkemeye çıkaracaktır. Fakat Selim görevden el çektirilmiştir, bunu başka bir savcı üzerinden yapması gerekmektedir. Akgün mahkemeye çıktığında ise kimsenin beklediği olmaz. Akgün'ü artık bambaşka bir yol beklemektedir. Fakat Akgün savcıya vicdan borcunu ödemeden gitmeye niyetli değildir. Selim Kara'nın namını temizlemek, ona kurulan komployu ortaya çıkarmak Akgün için namus borcudur. Tabii bunu kendisinden nefret eden Selim'e görünmeden yapmak zorundadır. Canan ise kocasının düştüğü durumun farkındadır. Selim'e sahip çıkma sırası Canan'dadır. Akgün, Selim'e kurulan komployu çözmek için uğraşırken yolları babasının başına gelenleri kendi yöntemi ile çözmek isteyen Yağmur'la kesişecektir. Yağmur zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Ya Akgün'ün yolunu seçip babasının mesleğini kurtaracak ya da yasa dışı yapılan bu eyleme karşı çıkacaktır.

SON YAZ BİTİYOR MU?

Son yayınlanan bölümde Akgün karakterinin yaralanması dizi bitiyor mu? sorularını akıllara getirdi. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.