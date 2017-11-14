Son Sözlerini Söyleyip Öyle Gittiler! Yürekli Burkan Gerçek İntihar Notları

İntihar kimilerimiz için anlaması oldukça güç bir eylem olsa da bazı insanlar için tek yol ya da son çare. İntihar eden insanların çoğu geriye pek bir şey bırakmasalar da gitmeden önce kısa notlar bırakıp son sözlerini söyleyenler de var. Bunlar bazen bu eylemin sebebini açıklıyor bazen suçluyu işaret ediyor bazen ise sadece iç dökme ya da bir veda işlevi görüyor.



Bir internet sitesi, intihar ederek hayatını kaybetmiş insanlardan geriye kalan notları bir araya getirmiş. Bunlar intihar vakaları konusunda uzmanlaşmış bir psikiyatrist tarafından toplanmış. Notlardaki isimler ölenlerin hatıralarına olan saygıdan dolayı değiştirilmiş ancak mektupları yazanların yaşları ve cinsiyetleri gerçek.



1-

Sevgili Claudia,

Tebrikler sen kazandın. Biliyorum bunun uzun süredir olmasını bekliyordun. Umarım bu seni fazlasıyla mutlu eder. Bu benim için kolay bir şey değil ama artık anladım ki uğruna yaşanacak hiçbir şeyim yok. Eğer senden biraz olsun sevgi görebilseydim her şey çok farklı olabilirdi ama seni tek ilgilendiren benim dolarlarımdı.

Umarım kişisel eşyalarımı David'e verirsin zaten satarsan çok fazla para etmezler.

Her zaman Sharon'a olanlar için beni suçladın ama asıl suçlu sendin. Onun ölümünden sen sorumlusun ve şimdi benim ölümümle beraber artık iki ölümden sorumlusun. Tebrikler, kendinle gurur duyabilirsin.

Cathy sakın içeri girme, anneni ara o ne yapacağını bilir.

Seni seviyorum

Erkek, 45 yaşında



2-

Lütfen anneme gerçeği söyleme.

Annenden akrabalarına kadar tüm ailen bundan sorumlu. Umarım artık tatmin olurlar.

-Kadın, 50 yaşında



3-

Herkes çok mutlu görünüyor ve ben çok yalnızım. Amy, seni ziyaret etmek isterdim ama bir rüyaya dalacağım. Alice, sana çizimlerinde yardım etmek isterdim ama kırık bir kalple bunları yapamam. Benim deli olduğumu söyleyeceksiniz ama bu hayatı yarım kalmışken yaşayamam.

Bu evi önceleri çok severdim, şimdi ise sadece hatıralarla dolu, burada kalamam. Ron'u çok sevdim bu bir suç mu, o yokken ben hiç bir şeyim. Tabii ki kızlarım ve bir ailem var ama onlar kalbimdeki bu boşluğu dolduramazlar.

Lütfen beni affedin. Ron'a tapıyordum ve o gitti, tüm hayatımı her şeyimi kaybettim.

Çok yorgun ve yalnızım.

Anneniz, Louise ( Eşi Ron'un arkasından intihar ediyor), 62 yaşında



4-

Jimmy!

Sana söylediklerimi hatırla ve annene karşı her zaman saygılı ol, sözünden çıkma ve seni çok sevdiğimi unutma. Seninle bir daha görüşemeyeceğiz, gitmek zorundayım çünkü devam edebilmek için çok yorgunum. Tanrı seni korusun oğlum ve cennete gitme vaktin geldiğinde babacığının seni orada beklediğini göreceksin.

Baban



5-

Patronum Kenneth J. beni baştan çıkardı ve hamile bıraktı. Bana yardım etmeyi reddediyor. İki yıldır hiç bir bağlantımız yok. Bunu kendi başıma halletmem gerektiğini söylüyor.

Bunu sadece doktorum ve Pete M. biliyor. Her ne kadar Kenneth bu olayı Pete'e yıkmaya çalışsa da Pete ile hiç bir zaman bir ilişki yaşamadık.

Her zaman iyi bir kız olmaya çalıştım ama sanırım ben acı çekmek için doğmuşum.

Sevgiler, Elizabeth



6-

Sevgili Joan,

23 yıl boyunca çok mutlu yaşadık. Evliliğimiz çok iyi gidiyordu ta ki 2 sene önce Kristy öldüğünde içimde bir şeyler koptuğunu hissedene kadar. Hastaneden döndüğümde nasıl mahvolduğumu hatırlıyorsun. Bu hastalığımın başıydı. O zamandan beri kondisyonum daha da kötyüleşmeye başladı, artık mantıklı düşünemiyordum. O zamandan beri benimle bir cehennemde yaşıyorsun. Artık sana ve çocuklara bu işkenceyi çektirmek istemiyorum. Seni ve çocukları çok seviyorum ve benim yüzümden acı çekmenizi istemiyorum.

Lütfen beni affedin.

Sevgiler, Frank



8-

Cehennemde yaşamak nasıl bir şey? İşte hayatım boyunca yaşadığım buydu zaten.

Artık fatura ödeme derdi, çamaşır yıkamak, ütü yapmak, bir önceki günden kalan yemekleri yemek yok. Bu zaten hayat değil ki…

Çok yanlış biriyle evlendim ve hayatımı mahvettim.

Cenaze sorumlusuna;

Karım sana parasının olmadığını söylerse ona inanma. İyi bir mezarlık için fazlaca paramız var. Bu notu polislere verin.

Bana ya özgürlük ya da ölüm verin.

Walter



9-

Siz polisler bunu neden yaptığımı merak edeceksiniz, söyleyeyim... 61 yıl yani gerektiğinden fazla yaşadım.

İnsanlar sürekli yoluma engeller koydu.

Ben deli değilim. Aklım hiç olmadığı kadar yerinde. Uzun bir gün oldu. Motor iyice ısındı, bu uzun sürmez, o yüzden artık oturup beklemeliyim.

Şu an güneş batıyor, umarım başka bir şey olmaz.

Kadın, 61 yaşında



10-

Andrew,

Fark ettim ki hatalı olsam da olmasam da tüm hayatımı senden özür dileyerek geçirmişim. Tek istediğim benden neler alıp götürdüğünü hayatın boyunca düşünmen. Ayrıca senin için kendimi öldürdüğümü düşünüyorsan yanılıyorsun çünkü sen hiçbir şeye değmezsin. Zaten bana en çok acı veren şey de buydu…

Kadın, 21 yaşında



