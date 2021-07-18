Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı bilgilendirme
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Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı bilgilendirme

Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı bilgilendirme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin arttığı İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında vatandaşları bilgilendirdi. Sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri, el broşürleri de dağıttı.

(Yunus Tuğrul/İHA)

Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı bilgilendirme
Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı bilgilendirme
Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı bilgilendirme
Van polisinden sahte para ve dolandırıcılara karşı bilgilendirme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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