Son Dakika | Ukrayna ile Türkiye roket fırlatma aracı üretimini görüşüyor
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Son Dakika | Ukrayna ile Türkiye roket fırlatma aracı üretimini görüşüyor

07.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:12
Son Dakika | Ukrayna ile Türkiye roket fırlatma aracı üretimini görüşüyor

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy, Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüştüklerini ifade etti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy, Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüştüklerini ifade etti.

Uruskiy, Ukrayna medyasına verdiği röportajda, geçen hafta Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Roket fırlatma aracı üretimi konusunda ciddi ortaklar aradıklarını ifade eden Uruskiy, bu konuda Türkiye ile görüştüklerini kaydetti.

Uruskiy, ziyaret sırasında önceden konuşulmuş projeleri ele aldıklarını aktararak, özellikle insansız hava aracı (İHA) ve uçak motoru konularında daha önemli kontratların imzalanmasına çok yakın olunduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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