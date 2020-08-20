Son Dakika | Trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
20.08.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:35
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Belkız Özdemir yönetimindeki 01 CRV 15 plakalı otomobil ile Hüseyin Karagöz idaresindeki 01 ACV 203 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü Karagöz yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA