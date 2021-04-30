Son dakika... Torul'da polisler sokak hayvanlarını besledi
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Son dakika... Torul'da polisler sokak hayvanlarını besledi

Son dakika... Torul'da polisler sokak hayvanlarını besledi
Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Torul ilçesinde polisler sokak hayvanlarını besledi.

Torul ilçesinde polisler sokak hayvanlarını besledi.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında dün akşam itibariyle başlayan tam kapanmanın ardından Torul'da da cadde ve sokaklarda sakinlik gözlemlendi.

Sokak hayvanlarının bu süreçte aç kalmaması için harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çeşitli yerlere yiyecek bıraktılar.

Ekiplerin, ülke genelindeki tam kapanma süreci sona erene kadar uygulamaya devam edecekleri öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz

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