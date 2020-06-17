HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika spor: Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen: "Dünyamızı kurtaracak son nesiliz"

Son dakika spor haberine göre Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, dünyaya son 150 yılda çok büyük zararlar verildiğini belirterek, "Biz dünyamızı kurtaracak son nesiliz, hemen şimdi harekete geçmezsek yaşanılabilir bir dünyamız olmayabilir.

17.06.2020 11:38 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:42

Dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, dünyaya son 150 yılda çok büyük zararlar verildiğini belirterek, "Biz dünyamızı kurtaracak son nesiliz, hemen şimdi harekete geçmezsek yaşanılabilir bir dünyamız olmayabilir." dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından "Sudaki Yaşam Savunucusu" ilan edilen Şahika Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su sporlarına başladığı ilk günden itibaren suya olan tutkusu ve minnettarlık duygusuyla dünyaya iyi gelebilecek projeler içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kariyerinde 10 dünya rekoru bulunan milli sporcu Şahika Ercümen, dünyanın korunmasına yönelik küresel bir amacın parçası olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Ercümen, kırdığı her rekoru bir sosyal sorumluluk projesine adadığını vurgulayarak, "Risk altında olan canlı türleri, plastik sorunu, sıfır atık projesi, denizlerin korunmasına dikkat çekmek için birbirinden güzel sularda keşif ve rekor dalışları yaptım. Denizlerimizi ve denizdeki canlıları korumak için pek çok proje gerçekleştirdim. En büyük amacım sudaki yaşamı tanıtmak ve korumak için ilham vermekti. UNDP Türkiye'nin kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürüttüğü çalışmaları da kitlelere duyurmak, yeni projelerle sudaki yaşamı korumak için çok daha büyük bir motivasyonla çalışacağım." diye konuştu.

Son 150 yılda dünyaya çok büyük zararlar verildiğinin altını çizen Şahika Ercümen, şunları kaydetti:

"Dünyamız, asit yağmurları, çölleşme, plastik, toksik atıklar, istilacı türler gibi bir çok zarara maruz kalıyor. Biz dünyamızı kurtaracak son nesiliz, hemen şimdi harekete geçmezsek başka yaşanılabilir bir dünyamız olmayabilir. Ekolojinin bütünsellik ilkesi açısından baktığımızda bunlar küresel sorunlar. Dünyanın öbür ucunda denize atılan plastik bir atık Türkiye sularında karaya vurabiliyor, iklim değişikliği hem okyanus ve denizlerimizi olumsuz etkiliyor hem de yerli türleri tehdit ediyor. Küresel amaçlarımıza yerel ve küresel çözümler üretmenin önemli olduğuna inanıyorum. Umarım gezegenimiz biraz nefes alabilir."

Ercümen, UNDP Türkiye ile ortak amaç ve hedeflerinin olduğunu aktararak, "UNDP ile yollarımız kesişti, yıllardır gönüllü ve içten bir şekilde yaptığım tüm projelerin fark edilerek, bana görev verilmesi çok anlamlı. Bu projelerimizi tek tek hayata geçirerek, herkese aktaracağız, su altından mesajlar vermeye devam edeceğiz. Su altında karşılaştığımız iyi ya da kötü her şeyi, sansürlemeden belki bir belgesel ya da su altı fotoğraf sergisiyle paylaşacağız. Dünyamızın 3/4 ünü sular oluşturuyor. Dünyamızın eksik yaşanmaması için herkesin yaşamında en az birkaç kez su altını deneyimlemesini çok isterim. İnsanlara su altını tanıtabilmek için yaz dönemlerinde bazı workshoplar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir küresel amaçlar doğrultusunda çocuklar için de bir projesinin olduğunu dile getiren Ercümen, "Benim kişisel bir projem vardı; daha iyi bir dünya için çocuklarımıza da çok erkenden doğayı ve çevreyi öğretmemiz gerektiği düşüncesiyle bir çocuk kitabı yazmıştım, UNDP'nin de projemi sahiplenmesi ve desteğiyle yakın zamanda, bir macera üzerinden su altını tanıtan eğlenceli kitabımızı minik okuyucularıyla buluşturmak istiyoruz. Birçok çalışmamız için de nefesimizi tutmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Birkaç dakika süren rekor içim 25 senedir çalışıyorum"

Her rekor denemesinin hazırlığında çok büyük emek ve çalışma olduğunu vurgulayan Ercümen, "Her dünya rekor denemesine aylarca hatta yıllarca hazırlanıyorum. Nefes tutarak daldığım o 3-4 dakika için 25 sene artı 3 dakika çalıştım. Rekor kırmak başından beri çok önemli bir hedefti ama o yeri muhafaza edebilmek ve limitli yaşanan insan hayatı bittiğinde bu dünyaya bir iz bırakabilmek de çok önemli. Ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak, keşfedebilmek ve daha çok insanla paylaşabilmek için dünya rekorlarını biraz daha sıra dışı yerlerde kırdım. Tarih, ilkleri gerçekten unutmuyor; Salda Gölü'nde serbest dalış yaparak o derinliklere inen, Gilindere Mağarası'nda paletsiz, 90 metre sınırını aşarak kadınlar dünya rekorunu kıran ilk sporcuyum." diye konuştu.

Dalışlarında tuttuğu her nefesin kıymetini daha çok anladığını anlatan Ercümen, şunları kaydetti:

"Benden önce kimse tarafından yapılmamış, hiç bilinmeyen, ilk kez keşfedilen bir suya dalışım, uzayın hiç gidilmemiş, dokunulmamış yerlerine gitmek gibi. Bu psikolojik olarak zor ama bir o kadar da özel. İlksiniz...sizden sonra gelenlere bir yol belirliyor, o yolu açıyorsunuz. Zorluklarının yanında manevi açıdan tatmin edici duyguları da çok önemli olduğu için sıra dışı dalışlarımı 'her zaman yapılabilir' bir deneyim olarak görüyorum. Astım rahatsızlığım var ve dalış için büyük bir dezavantaj, dünyadaki rakiplerime göre hep 1-0 geriden başlasam da yapamadığını zannettiğin bir şeyi yapabildiğinde o aldığın, tuttuğun her nefeste her saniye daha kıymetli oluyor ve onun hakkını vererek yapmaya çalışıyorsun. Beni başlarda çok zorlasa da astım gibi dezavantajlar, şu an bana bir anlamda güç veriyor."

Ercümen, kendisine çok fazla şey kazandırdığını söylediği Antarktika dalışının zorlu şartlarına ilişkin şunları söyledi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Spor Bakanlığımınızın destekleriyle, geçen sene şubat ayında gerçekleştirdiğimiz bilim seferinde Antarktika Kıtası'nda dalış yapan ilk Türk kadını oldum, yaptığım en zor ama bir o kadar önemli ve özel bir dalıştı. Hava şartları çok sert, kuvvetli ve insanın orda hiçbir gücü yok. Su -5 dereceye kadar soğuktu. Dışarısı da o kadar soğuktu ki dalışlarımda nefes bile alamadan dalıyordum. Kıtanın insanın müdahale edemeyeceği, insanın yaşamadığı bir doğa yapısı var, yunus, balina, penguen ve foklara ait. Örneğin bir fırtına çıktığında, bir hafta dışarı çıkamadığınız oluyor. Belki koronavirüs salgın süreciyle ortak bir nokta kurulabilir, pandemi de herkesin yaşadığı bir süreç olduğu için evden dışarı çıkamamayı, kısıtlamanın ne olduğunu çok daha iyi anlatabilmiş oluyorum."

"Denizdeki canlılar benim arkadaşım, insanlar köpekbalıklarından daha tehlikeli"

Deniz yaşamına çocukluğundan beri merakı olduğunu aktaran Ercümen, "Denizdeki canlılar bir nevi arkadaşım, o canlılar hakkında ne kadar çok bilgimiz varsa o habitatlar bize o kadar yakın geliyor. Bir yunusun, köpekbalığının, caretta carettanın doğada var olma sebebi hiçbir zaman insana zarar vermek değil, bir insan baskısı altında kalırsa, yaptığı en fazla kendini korumak olur. Bunları bildikten sonra su altından korkmanın hiçbir anlamı yok. İnsanların yaptıklarına bakılırsa onların bizden korkması lazım. Ayşegül Dinçkök'le birlikte bir su altı çalışmamızda, köpekbalıklarıyla yaptığımız dalışları 'Yanılgı' sergisinde toplamıştık. Orda bize 'korkuyor musunuz köpek balıklarından' diye sorulmuştu. 'İnsanlardan, köpekbalıklarıyla dalmaktan daha çok korkuyoruz' demiştik. Bir senede en fazla 4-5 köpekbalığı saldırısı olurken, her yıl yüzbinlerce köpekbalığı sadece yüzgeçleri için, köpekbalığı çorbası için katlediliyor. " şeklinde görüş belirtti.

"Dalış yapmayı ve suda olmayı çok özledim"

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ocak ayından beri dalış yapamadığını aktaran milli sporcu Ercümen, "Denizler benim yaşam alanım, suda kendimi çok daha rahat hissediyorum, su bana sağlığımı verdi ben de ona çok büyük minnet borçluyum. Her dalış başka bir yolculuk, başka bir öğreti. Su altında çok keyif alıyorum, mutluyum. Haziran ayındayız, halen dalış yapamadım, bu pandemi sürecinde en çok yapmayı özlediğim şey suda olmak ve dalış yapmaktı. Evde kalmak çok zorlu geçmedi, ben sürekli seyahat halinde veya antrenmanda olduğum için evde hiç vakit geçiremezdim. Ailemle kaliteli zaman geçirdiğim, kişisel anlamda da kendimi çok geliştirdiğim verimli bir süreçti, umarım güçlü çıkarız ve tekrarı yaşanmaz." diyerek sözlerini tamamladı.

Son dakika spor: Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen: 'Dünyamızı kurtaracak son nesiliz'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Spor
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun Spor
Emre Bol'dan Fenerbahçeli futbolculara sert eleştiri: Kulübün paralarını çatır çatır yiyin, yazıklar olsun
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Spor
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Spor
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi Spor
Gürcan Bilgiç, Uğurcan Çakır'ın yeni sezonda Premier Lig'e transfer olacağını söyledi
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi Spor
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Son Dakika: Adem Büyük ve Ozan Tufan PFDK'ya sevk edildiler
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Fenerbahçe ile Zeljko Obradovic arasındaki ilk görüşmede anlaşma sağlanamadı
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
Galatasaray Doktoru Yener İnce: Muslera'nın 6 ay gibi bir sürede dönmesini bekliyoruz
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
MHK, Ç.Rizespor-G.Saray maçının hakemi Uğurlu'ya 28. haftada maç vermedi
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel 'Otur yerine' diyerek uyardı
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Apandisit ameliyatı olan Kruse, 3 hafta sonra forma giyebilecek
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan 'Sus' işaretli gönderme
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Ayağı kırılan Galatasaraylı Fernando Muslera'nın ameliyatı başarılı geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Sıla Emre Kınay Türkan Şoray Nuri Bilge Ceylan
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Türk Kadın İngiltere Galatasaray
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen: "Dünyamızı kurtaracak son nesiliz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 11:57:35. #1.15#
title