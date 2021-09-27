Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 206 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 188 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 206 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 27 bin 188 de yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 27 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 27 bin 188 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 206 oldu. Bir günde toplam 353 bin 324 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 160 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 70,59 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 86,28 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 108 milyon 305 bin 902'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR"

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 44,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Türkiye'de 27 bin 188 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Türkiye'de 27 bin 188 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

 Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 26 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Şevval Şahin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Şenol Güneş Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Son 24 saatte korona virüsten 206 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 21:11:40. #1.17#