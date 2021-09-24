Son dakika: Siirt'te 2 ev ve köy okulunda çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
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Son dakika: Siirt'te 2 ev ve köy okulunda çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Son dakika: Siirt'te 2 ev ve köy okulunda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haber: Siirt'in Şirvan ilçesinde 2 ev ve bir okulda çıkan yangın hasara yol açtı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde 2 ev ve bir okulda çıkan yangın hasara yol açtı.

Kirazlı köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, Siirt ve Şirvan belediyeleri itfaiyeleri ile Siirt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, bir ev ve Kirazlı İlkokulu binasına sıçradı.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangından etkilenen 2 ev ve okulda hasar oluştu.

Son dakika: Siirt'te 2 ev ve köy okulunda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika: Siirt'te 2 ev ve köy okulunda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika: Siirt'te 2 ev ve köy okulunda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika: Siirt'te 2 ev ve köy okulunda çıkan yangın hasara neden oldu

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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