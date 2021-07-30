Son Dakika | Seydişehir'de mesire ve ormanlık alanlarda piknik ateşi yakılması yasaklandı
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Son Dakika | Seydişehir'de mesire ve ormanlık alanlarda piknik ateşi yakılması yasaklandı

Son Dakika | Seydişehir'de mesire ve ormanlık alanlarda piknik ateşi yakılması yasaklandı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Konya'nın Seydişehir ilçesinde mesire ve ormanlık alanlarda piknik ateşi ve anız yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde mesire ve ormanlık alanlarda piknik ateşi ve anız yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yaptığı yazılı açıklamada, coğrafi olarak yakın bulundukları Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınları nedeniyle tedbirleri artırdıklarını belirtti.

Seydişehir merkez ve kırsal mahallelerinde anız yakılmasını, ormanlık alanlarda, Kuğulu Tabiat Parkı haricindeki piknik ve mesire alanlarında mangal yakılmasını yasakladıklarını ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Ormanlık alanlarımız ve piknik yerlerimizde yakılan her türlü ateş olası bir faciaya neden olabilir. Son günlerde ülkemizde yaşanan ve gittikçe artan yangın olayları münasebetiyle çiftçi kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi ve piknikçilerimizi duyarlı ve hassas olmaya davet ediyorum. Ülkemizin farklı bölgelerinden her gün aldığımız yangın haberleri ciğerleri yakmıştır. Dolayısıyla tedbir amaçlı olarak hemşehrilerimden ricamız piknik ve mesire alanlarında, özellikle de ormanlık alanlarda ateş yakmamaları. Tüm canlıların yaşam hakları var. Geleceğimiz için önemli olan ormanları ve ağaçları koruyup sahip çıkmak ise yine bizim elimizdedir. Aldığımız karar gereği Seydişehir merkez ve kırsal mahallerimizde bulunan piknik ve mesire alanlarında ateş yakılmasını yasakladık. Sadece Kuğulu piknik alanımızda kontrollü bir şekilde mangal ateşi yakılması serbesttir.

Bu karar doğrultusunda yasaklara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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