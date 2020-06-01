Son dakika! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
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Son dakika! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Son dakika habere göre Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Son dakika! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
01.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:15

Samsun'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları öğrenilen Y.E.A, D.D. ve S.A. gözaltına alındı.

Zanlıların kullandığı evde arama yapan ekipler, 2 paket halinde 1049 gram sentetik uyuşturucu ve 32 sentetik hap ele geçirdi.

Ekiplerin, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada ise durumundan şüphelenilen aracın "dur" ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Derebahçe Mahallesi'nde durdurulan araçtaki M.D. ve U.T. yakalandı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada 1512 sentetik hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.A, D.D, S.A, M.D. ve U.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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