Son dakika: Restoran işletmecisine silahlı saldırı ve müşterilerin paniği kamerada
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Son dakika: Restoran işletmecisine silahlı saldırı ve müşterilerin paniği kamerada

Son dakika: Restoran işletmecisine silahlı saldırı ve müşterilerin paniği kamerada
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ADANA'da, restoran işletmecisi Fatih K. (38), iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu karnından ve bacağından vurularak, yaralandı.

ADANA'da, restoran işletmecisi Fatih K. (38), iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu karnından ve bacağından vurularak, yaralandı. Silahlı saldırı ve müşterilerin panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Hafif ticari araçla restoranın önüne gelen bir grup, tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp, kaçtı. İş yerinin önündeki restoran sahibi Fatih K., karnından ve bacağından vurularak, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Fatih K., ambulansla hastaneye götürülürken, polis de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARI KAMERADASaldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin restorana yaklaştığı, içindeki şüphelilerin tabancayla kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Saldırı anında restoran sahibi Fatih K.'nin yaralanınca sekerek, aracın arkasına sığındığı ve restoranda bulunan müşterilerin ise korkudan saklandığı görüldü. Olay anında kaldırımda ayakta duran birinin de silahlı saldırıya rağmen tepki vermeden olduğu yerde beklemesi dikkat çekti.2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTIÖte yandan saldırı düzenlenen restoranın daha önce de 15 Nisan ve 5 Mayıs'ta kurşunlandığı belirlenmişti. Saldırıları gerçekleştirilen Kasım B. ile Nusret K. yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, 'azmettirici' olarak aranan Kemal G. ise bulunamamıştı. Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. 

Son dakika: Restoran işletmecisine silahlı saldırı ve müşterilerin paniği kamerada
Son dakika: Restoran işletmecisine silahlı saldırı ve müşterilerin paniği kamerada
Son dakika: Restoran işletmecisine silahlı saldırı ve müşterilerin paniği kamerada
Son dakika: Restoran işletmecisine silahlı saldırı ve müşterilerin paniği kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

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