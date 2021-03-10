Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 18 Mart'ta düzenlenecek olan 13. Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin 18 Mart'ta düzenlenecek olan 13. Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacak.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 18 Mart 2021 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılacak olan 13. Olağan Büyük Kurultayı'na katılmayacağı öğrenildi. Kurultaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu'nun katılacağı bilgisi alındı.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı