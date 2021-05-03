Son dakika: Pakistan'da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: Pakistan'da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı

Son dakika: Pakistan'da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Pakistan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Pakistan'da Lahor'dan Peşaver'e giden yolcu otobüsü, Punjab eyaletinin Attock bölgesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazanın aşırı hız nedeni ile meydana geldiğini ifade ederken, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu belirtti. - KARAÇİ

Son dakika: Pakistan'da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Pakistan'da otobüs kazası: 15 ölü, 20 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:10:49. #1.16#

title