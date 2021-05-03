Son dakika! NBA'de Giannis-Durant düellosuna sahne olan maçı Bucks kazandı
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Son dakika! NBA'de Giannis-Durant düellosuna sahne olan maçı Bucks kazandı

Son dakika! NBA'de Giannis-Durant düellosuna sahne olan maçı Bucks kazandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Son dakika haber: Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Giannis Antetokounmpo'nun 49 sayıyla sürüklediği Milwaukee Bucks, Kevin Durant'in 42 sayıyla öne çıktığı Brooklyn Nets'i 117-114 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Giannis Antetokounmpo'nun 49 sayıyla sürüklediği Milwaukee Bucks, Kevin Durant'in 42 sayıyla öne çıktığı Brooklyn Nets'i 117-114 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. sırasındaki Bucks, sahasında konferans 2'ncisi Nets'e karşı oynadığı mücadeleyi kazandı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 49 sayıyla kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaşmasının yanı sıra 8 ribaunt aldı ve 3 blok yaptı. 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist üreten Khris Middleton da galibiyette önemli rol oynadı.

Nets'te 42 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Kevin Durant'in performansı galibiyete yetmedi. Kyrie Irving ise 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynadı.

76ers, Spurs'ü son saniyede yendi

Doğu Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Philadelphia 76ers ile Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan San Antonio Spurs arasındaki karşılaşma, büyük çekişmeye sahne oldu.

Konuk ekip 76ers, uzatmaya giden maçı, Ben Simmons'ın son saniye basketiyle 113-111 kazandı.

76ers'ı galibiyete, 34 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza atan Joel Embiid ve 22 sayı, 5 ribaunt üreten Seth Curry taşıdı. Maçın kahramanı Simmons 5, Furkan Korkmaz ise 3 sayı attı.

Spurs'te Lonnie Walker 23 sayı, Keldon Johnson 19 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Rudy Gay 18 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 117-114

Boston Celtics-Portland Trail Blazers: 119-129

Houston Rockets-New York Knicks: 97-122

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-111

Charlotte Hornets-Miami Heat: 111-121

Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns: 120-123

San Antonio Spurs-Philadelphia 76ers: 111-113 (uzatmada)

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 114-121

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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