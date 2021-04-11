Son Dakika | Seydikemer'de makilik alandaki yangın söndürüldü
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Son Dakika | Seydikemer'de makilik alandaki yangın söndürüldü

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Son Dakika | Seydikemer'de makilik alandaki yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dodurga Mahallesi Seki mevkiinde makilik alanda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirmesi üzerine bölgeye Fethiye ile Seydikemer Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan alevlere ekipler yangına güçlükle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla ormana sıçramadan söndürülen yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü. - MUĞLA

Son Dakika | Seydikemer'de makilik alandaki yangın söndürüldü
Son Dakika | Seydikemer'de makilik alandaki yangın söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 17:00:35. #1.16#
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