Son Dakika! Dolardaki Hızlı Yükseliş Sonrası Merkez Bankası Faizleri Yükseltti

Haftalardır hızlı yükselişini sürdüren dolar kuru 4,95 lira ile yeni zirvesini gördü. Euro ise 5,73 lirayı aşarak rekorunu tazeledi.

Dolardaki hızlı yükseliş sonrası Merkez Bankası'nı harekete geçirdi. Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı. Borç verme faizleri 13,5'dan 16,5'e yükseltildi.

Diğer faiz oranları sabit tutuldu. Para piyasalarını sıkılaştırma kararı alındı.

BORSA İSTANBUL, DOLAR'DAN TL'YE GEÇTİ

Borsa İstanbul'dan dün yapılan açıklamada, döviz piyasalarında son dönemde yaşanan spekülatif hareketlere ilişkin Borsa İstanbul Grubu tarafından değerlendirmeler yapıldığı belirtilirek "Türk Lirası'na olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirası'na çevrilmiştir" denildi. Açıklamada kurumun döviz varlıklarına ilişkin bir tutar yer almadı.

NİHAT ZEYBEKCİ: EN DOĞRU HAMLE YAPILACAK!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz piyasalarında yaşanan hareketlilikle ilgili değerlendirme yaptı. Twitter hesabından açıklama yapan Zeybekci, "Dolardaki yükseliş için en doğru hamle yapılacak" dedi.

BOZDAĞ: SEÇİM SONUÇLARINI ETKİLEMEK İSTİYORLAR

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar" dedi.

TAHTAKALE'DE DÖVİZ ALIM-SATIMI DURDU

İstanbul Tahtakale'de doların 4,95 lira ile tarihi rekoru kırmasının ardından döviz alım- satımı durdu.

ZEYBEKCİ: MERKEZ BANKASI GEREKENİ YAPMALI

Kurdaki hareketlilikle ilgili soruları yanıtlayan Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Yetkisi olan kurumlar yetkilerini kullanmalı. Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarını yerine getirmeli" dedi.