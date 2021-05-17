Son dakika... Malatya'da kaçakçılık operasyonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Malatya'da kaçakçılık operasyonları

Son dakika... Malatya'da kaçakçılık operasyonları
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan 3 ayrı operasyonda, 1075 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 5 bin 160 içi tütün doldurulmuş makaron, 175 gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 23 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

???????Olaylarla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Malatya'da kaçakçılık operasyonları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 16:50:25. #1.15#

title