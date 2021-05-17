Son dakika... Malatya'da kaçakçılık operasyonları

Son dakika habere göre Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 3 şüpheliye yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentte operasyonlar gerçekleştirdi.

Ekiplerce yapılan 3 ayrı operasyonda, 1075 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 5 bin 160 içi tütün doldurulmuş makaron, 175 gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ve 23 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

???????Olaylarla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik