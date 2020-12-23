Son dakika! Kula'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika! Kula'da trafik kazası: 1 yaralı

23.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:00
Son dakika! Kula'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Manisa'nın Kula ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali Çinüçen (55) idaresindeki yabancı plakalı tır, İzmir-Uşak kara yolu Esenyazı Mahallesinde önünde seyreden Özgür Bilgiç'in kullandığı 26 ABL 821 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda hafif şekilde yaralanan Ali Çinüçen, 112 Acil Servis ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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