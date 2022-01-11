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Son dakika: Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: - Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti İH Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

KONYA (İHA) - - Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

KONYA - İH Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yaşındaki Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç Ankara-Niğde karayolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde otomobilde yalnız olan Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından kazaya ilişkin, "Saha içi ve dışında örnek bir arkadaşımız, Konyaspor'lu futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Son dakika: Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

Son dakika: Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti

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Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Babasının feryadı yürekleri paramparça etti

 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı

 Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Spor Haberleri

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