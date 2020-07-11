Son Dakika | Keşan'da trafik kazası: 1 yaralı
Bir son dakika haberine göre Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
11.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:22
Keşan ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Z.G.K. idaresindeki 22 FZ 977 plakalı otomobil, Orman İşletme Fidanlık Şefliği önünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptıktan sonra yan yattı.
Kazada yaralanan sürücü Z.G.K, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA