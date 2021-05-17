En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu", yüzde 2,35 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,75 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu", yüzde 2,35 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,75 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,040692-2,77
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,834464-2,35
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,091164-1,75
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,100225-0,98
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,112450-0,76
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,502734-0,66
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF18,306533-0,51
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,168841-0,51
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,107122-0,46
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF44,036624-0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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