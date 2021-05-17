En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu", yüzde 2,35 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,75 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,77 ile "Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu", yüzde 2,35 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,75 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,040692 -2,77 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,834464 -2,35 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,091164 -1,75 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,100225 -0,98 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,112450 -0,76 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,502734 -0,66 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 18,306533 -0,51 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,168841 -0,51 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,107122 -0,46 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 44,036624 -0,45 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara