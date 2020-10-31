Son dakika: Kardeş Kazakistan halkından Türkiye'ye büyük destek
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Son dakika: Kardeş Kazakistan halkından Türkiye'ye büyük destek

31.10.2020 11:47 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:52
Son dakika: Kardeş Kazakistan halkından Türkiye'ye büyük destek

Son dakika gelişmesine göre Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği taziye mektubunde Kazakistan halkının desteklerini iletti.

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği taziye mektubunde Kazakistan halkının desteklerini iletti.

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği taziye mektubunda, Kazakistan halkının desteklerini iletti. Ayrıca Parlamento Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da taziye ve destek mesajı gönderdi. Nazarbayev ise mektubunda, "Acı ve kederinizi paylaşıyor ve merhumların ailelerine, dostlarına ve tüm Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar dileklerimi iletiyor, kardeş Türk halkının bu zor günleri sabırla atlatacağına inanıyorum" sözlerine ye verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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