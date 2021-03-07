Son dakika! Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı
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Son dakika! Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı

07.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:50
Son dakika! Kahramanmaraş'ta şehit kızına doğum günü sürprizi yapıldı

Son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, şehit polis memuru Zeki Bölükbaşı'nın 15 yaşına giren kızı Hatice Bölükbaşı için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, şehit polis memuru Zeki Bölükbaşı'nın 15 yaşına giren kızı Hatice Bölükbaşı için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 2013'te Hatay'da görevi başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Zeki Bölükbaşı'nın kızı Hatice Bölükbaşı'nı doğum gününde yalnız bırakmadı.

İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, 15 yaşına giren Hatice Bölükbaşı'nın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evine konuk oldu.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Hatice, pastayı İlçe Emniyet Müdürü Kıvrak, annesi Ayşe ve kardeşi Enes Bölükbaşı ile kesti.

Yaşadığı mutluluk gözlerine yansıyan Hatice Bölükbaşı, sürpriz doğum günü kutlaması karşısında çok mutlu olduğunu söyledi.

Emniyet Müdürü Kıvrak da şehitlerin geride bıraktıkları emanete sahip çıkmak adına ne yapılsa az olduğunu belirterek, "Onlara daima yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla şehidimizin kızı Hatice'nin bugün doğum günü olması dolayısıyla şehit ailemize bilgi verilerek Hatice'ye sürpriz yapmak istedik. Doğum gününe katılmamız onu çok sevindirdi. Biz de en az Hatice kadar mutlu olduk. Sağlıklı, sıhhatli nice yıllar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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