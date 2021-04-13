Son dakika... Kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait 40 eser Çorum Müzesi'nde sergileniyor
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Son dakika... Kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait 40 eser Çorum Müzesi'nde sergileniyor

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika... Kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait 40 eser Çorum Müzesi'nde sergileniyor

Son dakika haberine göre Çorum'da 2016 yılında jandarma ekiplerinin, kaçak kazı yapan define avcılarından ele geçirdiği altın ve kıymetli taşlardan oluşan 40 parça takı ve süs objesi, Çorum Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

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Çorum'da 2016 yılında jandarma ekiplerinin, kaçak kazı yapan define avcılarından ele geçirdiği altın ve kıymetli taşlardan oluşan 40 parça takı ve süs objesi, Çorum Arkeoloji Müzesi'nde muhafaza ediliyor.

Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla ele geçirilen altın taç, madalyon, küpe ve yüzükler, Çorum Müzesi'nin dördüncü katında Roma İmparatorluğu dönemine ait eserlerle özel vitrinde bir süre önce sergilenmeye başlandı.

Milattan önce 30 ile milattan sonra 395 yıllarına tarihlenen eserler, Çorum Müzesi'ndeki tarihsel yolculuğun en görkemli parçaları arasında yer alıyor.

Altın ve kıymetli taşlardan oluşmasının yanı sıra üzerindeki işlemeler ve yapıldığı döneme dair önemli ipuçları vermesi dolayısıyla "paha biçilemez" nitelikte olan takılar, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Çorum Müzesi arkeologlarından Resul İbiş, AA muhabirine, "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenen 40 eserin müzedeki en kıymetli eserlerden olduğunu söyledi.

Göz alıcı eserlerin özellikle işçilikleriyle dikkat çektiğinin altını çizen İbiş, "Bu eserlerden birçoğu arkeolojik olarak paha biçilemez eserlerdir. Ziyaretçilerimiz bu eserleri hayranlıkla inceliyor." dedi.

Müzede Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait eserlerin büyük çoğunluğunun yasa dışı kazılardan elde edilmiş tarihi eserler olduğuna işaret eden İbiş, "Bulunan eserler arasında altın, gümüş ve yarı değerli taşlardan yapılmış üstün işçilikli takı grupları, elbise aplikleri, pişmiş topraktan ince işçilikli kandiller, su ve servis içki kapları bulunmaktadır." diye konuştu.

Buluntuların, geçmişte bölgede yaşayan halkların etnik yapılarına dair önemli ipuçları verdiğini vurgulayan İbiş, şöyle devam etti:

"Bu etnik topluluklara ait buluntular Anadolu'nun diğer kültürlerle olan etkileşimlerini, ilişkilerinin maddi kanıtlarını oluşturmaktadır ayrıca buluntularda Roma İmparatorluk kültürü, dini inanışları, sanatı, süslenme tarzı ve zevklerinin bölgede kabul gördüğünün göstergesi olabilecek eserler de müze koleksiyonumuzda sergilenmektedir."

Çorum Arkeoloji Müzesi envanterine kayıtlı 15 bin 364 eserin bulunduğunu söyleyen İbiş, şunları kaydetti:

"Bu eserler 1960'lı yıllardan günümüze kadar bölgede edinilen eserlerdir. Bunların bir kısmı hibe, bazıları kazı ve bazıları da müsadere ve satın alma yoluyla gelmekte. Bize her yıl 300'e yakın tarihi eser müsadere yoluyla gelmekte. Yani kaçak kazılarda elde edilip bize gelmekte."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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