Son dakika! İzmir İtfaiyesinden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim
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Son dakika! İzmir İtfaiyesinden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim

Son dakika! İzmir İtfaiyesinden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyelerine afet ve yangın bilinci ile hayvan arama kurtarma teknikleri eğitimi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyelerine afet ve yangın bilinci ile hayvan arama kurtarma teknikleri eğitimi verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde afet ve yangın bilinci ile hayvan arama ve kurtarma teknikleri eğitimi düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezinde Hayvan Arama Kurtarma Derneği üyelerine eğitimler verildi. Eğitimler kapsamında; yangın bilgisi ve yangın türleri, başlangıç yangınlarına müdahale teknikleri, taşınabilir yangın söndürme cihazı kullanımı, afet bilgisi, afet türleri, deprem öncesi, sırası ve sonrası ile hayvan arama kurtarma teknikleri ve kurtarma aparatları temel bilgileri anlatıldı. Küresel ısınma ile birlikte yangın, sel baskını gibi afet çeşitliğinin artması ve yoğun şekilde yaşanması nedeniyle can dostlar hayvanların da olumsuz durumlardan en az seviyede etkilenmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda afet ve yangın bilinci ile hayvan arama kurtarma teknikleri eğitimi düzenlendi. - İZMİR

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Son dakika! İzmir İtfaiyesinden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim
Son dakika! İzmir İtfaiyesinden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim
Son dakika! İzmir İtfaiyesinden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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