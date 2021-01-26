Son dakika... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI (1)

Haber-Kamera: Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceden belirlenen 36 adrese 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyona Özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Bahçelievler'de 4 katlı bir binaydı. Adreste yapılan aramaların ardından bir kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

-----------Operasyon yapılan adres-Polis ekipleri

-Gözaltına alınan şüpheli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK