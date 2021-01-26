Son dakika... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI (1)
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Son dakika... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI (1)

26.01.2021 08:02 | Son Güncelleme: 26.01.2021 08:06
Son dakika... İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI (1)

Son dakika haberlerine göre Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL DHA İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA 

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceden belirlenen 36 adrese 36 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyona Özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Bahçelievler'de 4 katlı bir binaydı. Adreste yapılan aramaların ardından bir kişi gözaltına alındı. 

Görüntü dökümü:

-----------Operasyon yapılan adres-Polis ekipleri

-Gözaltına alınan şüpheli


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SOLAK

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