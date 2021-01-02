Son dakika! İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı
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Son dakika! İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı

02.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:03

Edinilen son dakika haberine göre İranlı General Süleymani'nin mezarına gelen ziyaretçiler Süleymani'nin fotoğraflarının taşınması Mezar başında üzüntü yaşayanlar ve mezar taşını öpenlerden detaylar KİRMAN - Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü...

İranlı General Süleymani'nin mezarına gelen ziyaretçiler

Süleymani'nin fotoğraflarının taşınması

Mezar başında üzüntü yaşayanlar ve mezar taşını öpenlerden detaylar KİRMAN - Geçen yıl 3 Ocak'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin birinci ölüm yılı münasebetiyle, İran'ın güney doğusunda yer alan Kirman kentinde anma töreni düzenlendi.

Kentteki Süleymani'nin mezarı, ziyaretçi akınına uğradı.

Son dakika! İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı
Son dakika! İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı
Son dakika! İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı
Son dakika! İranlı General Süleymani'nin birinci ölüm yılı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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