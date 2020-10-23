Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı
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Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı

23.10.2020 09:04 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:08
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Son dakika habere göre İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den bilgi aldı.

İncelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Van Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye hizmet binası önünde Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman, VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, Genel Sekreter Yardımcıları Nihat Arpa, Ali Özvan, Halil İbrahim Ateş ve Esiner Çetin tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Bilmez ile bir süre görüştü. Daha sonra Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Muhammet Fuat Türkman tarafından belediyenin çalışmaları ile ilgili bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, meclis toplantı salonunda ilçe belediye başkanları ve Van Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleriyle de bir araya geldi. Burada yapılan toplantının ardından Erdil kentten ayrıldı. - VAN

Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı
Son Dakika | İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Van'daki çalışmalarla ilgili bilgi aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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