Son dakika yerel: Hem çaldı, hem dövdü
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Son dakika yerel: Hem çaldı, hem dövdü

29.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:57

Son dakika haberleri... Hem çaldı, hem dövdü Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık yaparken karşılaştığı iş yeri sahibini döven şüpheli polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Hem çaldı, hem dövdü

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde hırsızlık yaparken karşılaştığı iş yeri sahibini döven şüpheli polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Olay, Turan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir depoya hırsızlık amacıyla giren birçok suçtan kaydı bulunan U.A.isimli şüpheli deponun sahibi ile karşılaşınca kaçmak yerine iş yer sahibini darp edip depoda bulunan 30 kilogram zeytinyağını çaldı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Nazilli polisi 30 dan fazla kamera görüntüsünü izlemeye başladı.

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İzlenen kamera görüntülerinden ve olay yerinden elde edilen parmak izinin incelenmesi sonucu tespit edilen şüpheliyi yakalamak amacıyla operasyon düzenlendi. Sabah erken saatlerde şüphelinin bulunabileceği adreslere baskın yapan ekipler arkadaşının evinden kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. U.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika yerel: Hem çaldı, hem dövdü
Son dakika yerel: Hem çaldı, hem dövdü
Son dakika yerel: Hem çaldı, hem dövdü
Son dakika yerel: Hem çaldı, hem dövdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SOYDEMİR

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