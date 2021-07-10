Son Dakika | Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı
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Son Dakika | Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı

Son Dakika | Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Hatay merkezli 6 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 6 Temmuz'da, Hatay merkezli Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Mersin ve Gaziantep'teki 16 adrese düzenlediği operasyonda yakalanan 25 hırsızlık şüphelisinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı adli kontrolle olmak üzere 16'sı serbest bırakıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 31 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik 6 ilde 16 adrese baskın düzenlemiş, 25 zanlıyı gözaltına almıştı. Şüphelilerin adreslerinde 3 altın bileklik, 2 yüzük, kolye ve 7 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

Son Dakika | Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı
Son Dakika | Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı
Son Dakika | Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı
Son Dakika | Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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Son Dakika | Hatay merkezli 6 ildeki hırsızlık operasyonunda yakalanan 25 şüpheliden 9'u tutuklandı - Haberler
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