Son dakika haberleri: Yemen'de Hudeyde Emniyet Müdürü Tuğgeneral Harid öldürüldü
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Son dakika haberleri: Yemen'de Hudeyde Emniyet Müdürü Tuğgeneral Harid öldürüldü

28.01.2021 03:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 03:14
Son dakika haberleri: Yemen'de Hudeyde Emniyet Müdürü Tuğgeneral Harid öldürüldü

Bir son dakika haberine göre Yemen'de Hudeyde vilayeti Emniyet Müdürü Tuğgeneral İbrahim Harid, Aden'de öldürüldü.

Yemen'de Hudeyde vilayeti Emniyet Müdürü Tuğgeneral İbrahim Harid, Aden'de öldürüldü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya açıklama yapan Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Harid için taziye mesajı yayımladı.

Harid'in haince düzenlenen terör eylemiyle şehit olduğunu ifade eden Hadi, bu suçu işleyen terör unsurlarının cezadan kaçamayacaklarını vurguladı.

Öte yandan Hudeyde Vali Yardımcısı Velid el-Kudeymi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Harid'in Aden'deki evinin önünden kaçırıldığını bildirdi. Yerel medyada çıkan haberlerde, işkence izleri tespit edilen Harid'in cesedinin Aden'de bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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