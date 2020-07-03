Son dakika haberleri... Yalova'da yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı
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Son dakika haberleri... Yalova'da yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı

Son dakika haberine göre Yalova'da yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden titiz bir çalışma sonuncunda kurtardı.

03.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:24

Yalova'da yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı

YALOVA - Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yavru kediyi sıkıştığı yerden titiz bir çalışma sonuncunda kurtardı.

Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Yalova Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine konu Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne iletildi. Veteriner İşleri Müdürlüğünün, konuyu İtfaiye Müdürlüğüne aktarmasının ardından İstanbul Caddesi'nde bulunan esnafın lavabo giderine sıkışan yavru kedi kısa sürede bulunduğu yerden dikkatli bir çalışmayla çıkarıldı. Ayrıca Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk'un talimatıyla kedinin kurtarılması sırasında esnafın dükkanında oluşan hasarlar Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından onarılacak.

Yavru kedi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde kontrolden geçirildi

İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından teslim alındı. İlk etapta hijyenik koşulları oluşturulan ve temizlenen kediye ardından gıda takviyesi ile birlikte vitamin desteği verildi. Yapılan tetkiklerin ardından uzun süre suya maruz kalan yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu; "Yavru kedimizin sağlık durumu gayet iyi, yaşamış olduğu şoku kısa sürede atlatacak. Gıda ve ilaç takviyesi yaptık ve sahiplenmeyi bekliyor. Başkan Vekilimiz Mustafa Tutuk'un talimatlarıyla tüm birimlerimizle ortak bir çalışma gerçekleştirdik ve yavru kedimizi bulunduğu yerden kurtardık" dedi.

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Son dakika haberleri... Yalova'da yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı

Kaynak: İHA

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