Son dakika haberleri... Vali Işık, jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi

Son dakika haberleri: Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, salgın sürecinde Kovid-19 salgının yayılımının önlenmesinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalardan dolayı İl Jandarma Komutanlığı personelini başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, salgın sürecinde Kovid-19 salgının yayılımının önlenmesinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalardan dolayı İl Jandarma Komutanlığı personelini başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Valilik Makamında düzenlenen program öncesinde Vali Işık, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin ve kurum personelini kabul ederek Kovid-19 ile mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Jandarma personelini salgının yayılımının önlenmesinde gösterdikleri üstün ve özverili çalışmalardan dolayı tebrik eden Vali Işık, il genelinde yaşanan vaka sayısının kontrol altına alınmasında jandarma personelinin yürüttüğü çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Işık, şunları kaydetti:

"Halkımızın da destek ve katılımlarıyla birlikte topyekün yürütülen bu görünmeyen düşman ile mücadele konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdüren vefakar ve fedakar jandarma personelimizi tebrik ediyorum. İlimizi ve ülkemizi olumsuz etkileyen bu sinsi düşmana karşı verilen mücadelede başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Herkesi kurallara uymaya davet ediyorum. "

Programın sonunda Vali Işık, jandarma personeline belgelerini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin