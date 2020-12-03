Son dakika haberleri! Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri! Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

03.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:00

Son dakika haber... Tokat ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Tokat ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta sokak satıcılarına yönelik kent merkezi, Turhal ve Almus ilçeleriyle İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Operasyonlarda 154 uyuşturucu hap, 42,20 gram skunk, 7,58 gram kubar esrar, 1,39 gram toz esrar, 1,38 gram sentetik kannabinoid, 1,07 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildiği bildirildi.

Son dakika haberleri! Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri! Tokat ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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