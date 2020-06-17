Son dakika haberleri! TEM'de kaza sonrası kamyondaki karpuzlar yola saçıldı
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Son dakika haberleri! TEM'de kaza sonrası kamyondaki karpuzlar yola saçıldı

Son dakika haberleri... TEM'de kaza sonrası kamyondaki karpuzlar yola saçıldı İki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Kaza nedeniyle TEM Otoyolu karpuz tarlasına döndü Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında hurda yüklü kamyon, karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı.

17.06.2020 19:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:37

TEM'de kaza sonrası kamyondaki karpuzlar yola saçıldı

İki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu karpuz tarlasına döndü

DÜZCE - Düzce TEM Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen trafik kazasında hurda yüklü kamyon, karpuz yüklü kamyona arkadan çarptı. 1 kişi yaralandığı kazada otoyol karpuz tarlasına döndü.

Olay akşam üstü TEM Otoyolu Gümüşova rampaları İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den İstanbul istikametine seyir halinde olan Mehmet Yeşildağ idaresindeki 81 AAE 074 plakalı hurda yüklü kamyon, önünde seyir halinde olan Adnan Gökesen idaresindeki 51 EA 636 plakalı karpuz yüklü kamyona çarptı. Sürücü Mehmet Yeşildağ'ın yaralnsığı kazada kamyonda yüklü karpuzlar ise yola saçıldı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralılara yadım ederek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince hurdaya dönen kamyondan çıkartılan Mehmet Yeşildağ, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çarpmanın ardından yola saçılan karpuzlar nedeni ile trafikte aksamalar meydana geldi. Kaza yapan araçların kaldırılması ve karpuzların temizlenmesinin ardından TEM Otoyolunda trafik normal seyrine döndü. Emniyet ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri! TEM'de kaza sonrası kamyondaki karpuzlar yola saçıldı

Kaynak: İHA

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