Son dakika haberleri: Ses sanatçısı 15 gündür sel bölgesinde sokak hayvanları için çalışıyor
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Son dakika haberleri: Ses sanatçısı 15 gündür sel bölgesinde sokak hayvanları için çalışıyor

Son dakika haberleri: Ses sanatçısı 15 gündür sel bölgesinde sokak hayvanları için çalışıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İstanbul'da yaşayan Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Arzu Akça, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 15 gündür sokak hayvanları için canla başla çalışıyor.

İstanbul'da yaşayan Türk Sanat Müziği ses sanatçısı Arzu Akça, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 15 gündür sokak hayvanları için canla başla çalışıyor.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın taşması, can kayıplarının yanı sıra iş yerleri ile çok sayıda evin su ve balçık altında kalmasına neden oldu. İlçede çok sayıda sokak hayvanı telef olurken birçoğu da açlıkla karşı karşıya kaldı.

Bir yandan selin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da bölgeye gelen gönüllüler, sokak hayvanları için mücadele veriyor.

İstanbul'dan 15 gün önce Bozkurt'a gelen ses sanatçısı Arzu Akça, hem bireysel hem de Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilciliği ile sokak hayvanları için canla başla görev yapıyor.

Akça, AA muhabirine, hayatının büyük bölümünü sokak canlarına adadığını söyledi.

Yaşanan afetin üzerine bölgeye gelmeye karar verdiğini belirten Akça, "Kendi aldıklarımın yanı sıra Üsküdar, Kağıthane ve Pendik Belediyelerinin desteklerini bölgeye ulaştırdım. Afeti duyar duymaz, duramadım ve koşup geldim. Elimden gediğince burada hemşehrilerime, dostlarıma, canlarımıza yetişmeye çalışıyorum. Devlet büyüklerimiz, Türkiye'nin birçok yerinden gelen insanlar gibi burada yaralara merhem olmaya çalışıyorum." dedi.

Bölgede güzel çalışmalar yapıldığını aktaran Akça, "Kastamonu Mahalli İdareler Birliği, Kastamonu Veteriner Odası ve HAYTAP'ın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalara destek olmak için İstanbul'dan buraya geldim. Burada çok fazla yaralı 'haycanımız' var. Felaketten etkilenen 350-400 civarındaki kedi ve köpeğe ilk müdahaleyi yaptık. Burada canla başla çalışılıyor." diye konuştu.

Sahipsiz kalan hayvanlara besleme yaptıklarını ifade eden Akça, "Şehir merkezinde, dağlarda, ormanlık alanlarda besleme yapıyoruz. HAYTAP Kastamonu temsilcisi Ayten Kökgöz hanıma sonsuz teşekkür ediyorum. İlk günden beri canla başla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Bölgeye tüm hayvanseverlerden destek beklediklerini dile getiren Akça, şunları kaydetti:

"Hayvanseverlerden kedi ve köpeklerimiz için buraya kuru ve yaş mama desteğinde bulunmalarını istiyorum. Yardımları artırabilirsek çok sevineceğim. Bozkurt'taki felakette çok sayıda kedi ve köpeğimiz sele kapılıp gitti. Bununla birlikte sahiplerini kaybeden kedi ve köpeklerimiz de ortada kaldı. Ne olursunuz bize ulaşın bu canlıları sevgi dolu yuvalara sahiplendirelim. Bu canların da psikolojisi çok bozuk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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