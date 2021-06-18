Son dakika haberleri: Selfie çekerken denize düştü, vatandaşlar kurtardı
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Son dakika haberleri: Selfie çekerken denize düştü, vatandaşlar kurtardı

Son dakika haberleri: Selfie çekerken denize düştü, vatandaşlar kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BARTIN'ın Amasra ilçesinde kayalıkların üzerinde selfie çekerken denize düşen üniversite öğrencisi Ürdün uyruklu Seif Mohammad Yousef Khashan (19) vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde kayalıkların üzerinde selfie çekerken denize düşen üniversite öğrencisi Ürdün uyruklu Seif Mohammad Yousef Khashan (19) vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Amasra küçük limandaki kayalıklarda meydana geldi. Karabük Üniversitesi'nde öğrenim gören Seif Mohammad Yousef, arkadaşlarıyla birlikte gezmek için geldiği ilçede limanda bulunan kayalıkların üzerinde selfie çekerken dengesini kaybedip denize düştü. Yüzme bilmediği belirtilen Yousef için arkadaşları vatandaşlardan yardım istedi. Yaklaşık 50 metre açığa sürüklenen Yousef, vatandaşlar tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkartıldı. Baygın haldeki Seif Mohammad Yousef, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.


Son dakika haberleri: Selfie çekerken denize düştü, vatandaşlar kurtardı
Son dakika haberleri: Selfie çekerken denize düştü, vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar

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